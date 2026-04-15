В Татарстане муж избил жену раскаленным утюгом во время ссоры
В Татарстане будут судить мужчину, который несколько раз ударил жену раскаленным утюгом. Об этом информирует прокуратура Республики Татарстан.
Инцидент произошел во время семейного конфликта. В ходе ссоры мужчина, потеряв самообладание, схватил раскаленный утюг. Он нанес им не менее пяти ударов по телу своей жены. В результате женщина получила термические ожоги, причинившие ей вред здоровью средней тяжести.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд. Уточняется, что обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.
