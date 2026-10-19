Жительница Калининграда выстрелила в глаз молодой гостье из винтовки
В поселке Знаменское под Калининградом произошел инцидент с огнестрельным ранением. 37-летняя хозяйка частного дома, демонстрируя 19-летней гостье пневматическую винтовку, случайно выстрелила ей в левый глаз. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Калининградской области.
По данным ведомства, происшествие случилось во время застолья: девушка пришла в гости к семейной паре. В ходе общения женщина решила показать гостье оружие, зарядила его и произвела непроизвольный выстрел.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с проникающим ранением глазного яблока и пулей в глазу. Детали о ее состоянии не уточняются.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Установили, что пневматическую винтовку женщина приобрела в интернете — оружие изъяли полицейские.
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