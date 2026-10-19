Жительница Калининграда выстрелила в глаз молодой гостье из винтовки

19 октября 2026, 17:54

Калининградка случайно выстрелила 19-летней гостье в глаз из пневматики

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В поселке Знаменское под Калининградом произошел инцидент с огнестрельным ранением. 37-летняя хозяйка частного дома, демонстрируя 19-летней гостье пневматическую винтовку, случайно выстрелила ей в левый глаз. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Калининградской области.