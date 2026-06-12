В Калининградской области пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа
В Калининградской области пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС России.
Трагедия произошла вечером 11 июня в городе Советске. После случившегося соседи незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оценили состояние мальчика как тяжёлое, но стабильное.
Ребёнок выжил. Врачи доставили пострадавшего в центральную городскую больницу с переломом ноги и многочисленными ушибами. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в Волгограде студент выпал из окна, спускаясь по простыне. Инцидент произошёл в общежитии техникума.
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