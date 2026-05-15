Жительница КБР отдала мошенникам почти 10 млн рублей

15 мая 2026, 23:50

63-летняя жительница Кабардино-Балкарии лишилась 9,7 млн рублей из-за мошенников, в схеме которых участвовала еще одна жертва. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.





В течение месяца женщине из населенного пункта Прохладно звонили неизвестные, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов и финансовых учреждений. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ей необходимо задекларировать свои сбережения. Под этим предлогом они заставили жертву снять все деньги со счетов и передать их курьеру в Пятигорске.



«Потерпевшая, доверившись мошенникам, выполнила все их указания и отдала курьеру 9,7 миллиона рублей», — заявили в МВД.