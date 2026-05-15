Жительница КБР отдала мошенникам почти 10 млн рублей
63-летняя жительница Кабардино-Балкарии лишилась 9,7 млн рублей из-за мошенников, в схеме которых участвовала еще одна жертва. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В течение месяца женщине из населенного пункта Прохладно звонили неизвестные, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов и финансовых учреждений. Злоумышленники убедили пенсионерку, что ей необходимо задекларировать свои сбережения. Под этим предлогом они заставили жертву снять все деньги со счетов и передать их курьеру в Пятигорске.
«Потерпевшая, доверившись мошенникам, выполнила все их указания и отдала курьеру 9,7 миллиона рублей», — заявили в МВД.Примечательно, что человек, которому она отдала деньги, тоже стал жертвой обмана. Посыльным оказалась 66‑летняя жительница соседней республики. Ей мошенники пообещали вернуть 3,5 миллиона рублей, которые она ранее потеряла из‑за их действий.
Аферисты дали женщине указание забрать пакет в Пятигорске и передать его третьим лицам. Она выполнила все требования, не подозревая, что внутри находились деньги жительницы Прохладного.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ. Правоохранительные органы ведут розыск злоумышленников.