Россияне стали терять меньше денег из-за мошенников
В первом квартале 2026 года банки в России предотвратили хищение 1,8 триллиона рублей. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба Центрального банка РФ на официальном сайте.
По данным регулятора, финансовые потери граждан от действий мошенников сократились на 10,2 процента по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. При этом общее число выявленных атак превысило 16,7 миллиона, а общий ущерб достиг 7,4 миллиарда рублей. Для сравнения, в четвертом квартале 2025 года зафиксировали 23 миллиона попыток мошеннических операций на 2,3 триллиона рублей.
Центробанк также принял меры по блокировке 10,5 тысячи мошеннических сайтов и страниц в соцсетях. Кроме того, операторам связи передали данные о 8,3 тысячи телефонных номеров, использовавшихся злоумышленниками.
Ранее жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с фальшивыми «Белыми списками».
