Двое рыбаков бесследно исчезли в российском регионе
Два рыбака пропали без вести в Ленинградской области. Об этом сообщает местный телеканал 78.ru.
По его данным, в последний раз пропавших видели на озере Самро. На их поиски отправились полицейские и госинспекторы по маломерным судам. Также в операции по спасению задействовали силы отряда города Шлиссельбурга — они проведут водолазные работы.
В МЧС напомнили, что выходить на лед зимой всегда опасно для жизни. Тем, кто решится на такой шаг, рекомендовали проверять толщину и прочность ледового покрова.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае нашли две группы туристов, которые пропали 14 и 15 декабря в районе горы Ослянка. К их поискам привлекались более 100 человек и 46 единиц техники.
