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Заместитель командира 3-ей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин предупредил о тяжелом лете, ожидающем украинские войска, поскольку их резервы могут быть значительно растянуты вдоль линии фронта, передает агентство УНИАН.
Жорин отреагировал на продвижение российских военных в Харьковской области, предположив, что Вооруженные силы РФ могут в ближайшие дни усилить давление на украинские воинские подразделения на поле боя. По его мнению, основной целью этих операций будет ослабление позиций ВСУ в других секторах фронта.
Он также отметил, что руководство Вооруженных сил РФ может передислоцировать часть своих сил к границе Сумской области, что позволит российским войскам отвлечь резервы украинских сил с других направлений, заключил заместитель командира бригады.
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Артем Кузьмин