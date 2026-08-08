Жительница Кузбасса «оформила» соцпособие от мошенников на девять млн руб

08 августа 2026, 13:25

В Кузбассе девушка лишилась девяти млн руб из-за мошенников

Фото: istockphoto/Dzurag

В Кемеровской области 22-летняя девушка стала жертвой мошенников, лишившись девяти миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.





Злоумышленники вышли на связь с пострадавшей в июне, однако осознание обмана пришло к ней значительно позже. Сначала лжесотрудница Пенсионного фонда предложила девушке оформить дополнительные социальные выплаты и под этим предлогом выманила у нее номер СНИЛС.



В дальнейшем к разговору подключились псевдоправоохранители, которые заявили, что неизвестные воспользовались ее персональными данными и оформили на ее имя кредиты. Доверившись инструкциям аферистов, россиянка обналичила средства в банкоматах двух населенных пунктов и передала их курьеру. В полиции отметили, что девушка была осведомленной о подобных схемах обмана, но тем не менее выполняла все указания незнакомцев.





«Только спустя время она поняла, что была обманута, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении ведомства.