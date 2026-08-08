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Жительница Кузбасса «оформила» соцпособие от мошенников на девять млн руб

В Кузбассе девушка лишилась девяти млн руб из-за мошенников
Фото: istockphoto/Dzurag

В Кемеровской области 22-летняя девушка стала жертвой мошенников, лишившись девяти миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.



Злоумышленники вышли на связь с пострадавшей в июне, однако осознание обмана пришло к ней значительно позже. Сначала лжесотрудница Пенсионного фонда предложила девушке оформить дополнительные социальные выплаты и под этим предлогом выманила у нее номер СНИЛС.

В дальнейшем к разговору подключились псевдоправоохранители, которые заявили, что неизвестные воспользовались ее персональными данными и оформили на ее имя кредиты. Доверившись инструкциям аферистов, россиянка обналичила средства в банкоматах двух населенных пунктов и передала их курьеру. В полиции отметили, что девушка была осведомленной о подобных схемах обмана, но тем не менее выполняла все указания незнакомцев.

«Только спустя время она поняла, что была обманута, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются. Им грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Никита Кротов

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