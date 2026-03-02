02 марта 2026, 08:48

Жительница Кузбасса воровала продукты из супермаркетов ведрами, ее задержали

Фото: iStock/blinow61

Жительница города Междуреченска похищала продукты из супермаркетов ведрами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области.