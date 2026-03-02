Жительница Кузбасса воровала продукты из супермаркетов ведрами
Жительница города Междуреченска похищала продукты из супермаркетов ведрами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области.
В отдел МВД «Междуреченский» за несколько дней поступили заявления от сотрудников двух супермаркетов. Они рассказали, что неизвестный украл с витрин сыры и сливочное масло. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Полицейские, проведя расследование, задержали подозреваемую. Ею оказалась 37-летняя местная жительница, ранее судимая. Выяснилось, что она приходила в магазины с ведром, в которое складывала продукты с витрин, а затем покидала торговые точки без оплаты. Похищенное она продавала на улице случайным прохожим. Также установлено, что фигурантка совершила еще пять аналогичных преступлений, отметили в ведомстве.
В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статье 158, часть 1 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
