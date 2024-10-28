Житель Махачкалы выплал из окна после попытки убить свою семью

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Житель Махачкалы выпал из окна 12-этажного дома после того, как попытался убить свою семью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что в квартире с мужчиной в этот момент находилась 74-летняя женщина, её несовершеннолетняя внучка и 20-летний внук Ислам.
Сначала мужчина ударил пожилую женщину ножом в грудь, затем избил маленькую сестру и выбежал из квартиры на балкон. Там он сорвался вниз и погиб на месте от полученных травм.
Ранее сообщалось, что студент выпал из окна учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича.
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Женщина проснулась среди ночи у себя дома и увидела незнакомца возле кровати
Сначала мужчина ударил пожилую женщину ножом в грудь, затем избил маленькую сестру и выбежал из квартиры на балкон. Там он сорвался вниз и погиб на месте от полученных травм.
Ранее сообщалось, что студент выпал из окна учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича.
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Анастасия Чинкова