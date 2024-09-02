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Жительница Москвы оторвала себе палец обручальным кольцом

02 сентября 2024, 20:15
Фото: iStock/kris_sirk

Фото: iStock/kris_sirk

Жительница Москвы оторвала себе палец, зацепившись обручальным кольцом во время уборки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что москвичка делала уборку дома и в какой-то момент зацепилась обо что-то обручальным кольцом. Дернув рукой, она оторвала безымянный палец.

Однако женщина не стала паниковать и не растерялась, а оперативно приехала в больницу, где ей пришили палец, соединив две вены, артерию и восстановив кровоснабжение. В общей сложности операция длилась четыре часа.



Врачи сообщили, что после полного восстановления пострадавшая вновь сможет носить кольцо на этом пальце, если, конечно, захочет.

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