Жительница Москвы перевела мошенникам 450 миллионов рублей

19 октября 2026, 09:20

Фото: iStock/Coprid

Начальник управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Москве Антон Кононенко сообщил о крупнейшем известном случае телефонного мошенничества в столице. Местная жительница перечислила аферистам 450 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.