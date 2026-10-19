Жительница Москвы перевела мошенникам 450 миллионов рублей
Начальник управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Москве Антон Кононенко сообщил о крупнейшем известном случае телефонного мошенничества в столице. Местная жительница перечислила аферистам 450 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Кононенко, профильное подразделение работает с 2019 года. За этот период правоохранители фиксировали хищения на сотни миллионов рублей, однако сумма в 450 миллионов стала рекордной.
Ранее похожая схема привела к крупной потере денег у 50-летней жительницы Коми. Злоумышленники три дня убеждали женщину, что ее учетную запись на «Госуслугах» взломали.
Собеседники заявили, что через доступ к сервису неизвестные якобы распоряжаются ее средствами и переводят их иностранным агентам. Затем они сослались на «системную ошибку» банковского приложения, из-за которой операции якобы не отображаются в истории счета. В итоге женщина лишилась девяти миллионов рублей.
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