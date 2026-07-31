Жительница Москвы постирала котенка

31 июля 2026, 17:52

Жительница Москвы постирала забравшегося в машину котенка

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

В столице произошел случай, который едва не обернулся трагедией для маленького пушистика. Об этом сообщили в оперативных службах.