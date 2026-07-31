Жительница Москвы постирала котенка
В столице произошел случай, который едва не обернулся трагедией для маленького пушистика. Об этом сообщили в оперативных службах.
Любопытный котенок пробрался в стиральную машинку, пока его хозяйка отвлеклась на бытовые дела, и спрятался между футболками. Когда женщина запустила программу, вода уже начала поступать в барабан, но внезапный душераздирающий писк заставил ее остановить цикл.
Проблема усугубилась тем, что дверца бытового прибора автоматически заблокировалась, и самостоятельно открыть ее не представлялось возможным. На вызов оперативно приехали спасатели МЧС. Специалистам пришлось аккуратно вскрыть корпус машины, чтобы добраться до перепуганного животного.
К счастью, история получила счастливый финал: котенка извлекли мокрым, но абсолютно невредимым. Единственное, что осталось сделать благодарной хозяйке — укутать своего «экстремала» в теплое полотенце и впредь быть внимательнее.
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