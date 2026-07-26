Пожарные ищут кота-талисмана из российского города

26 июля 2026, 12:44

Пожарные из Уфы ищут кота-талисмана Рыжика

Фото: istockphoto/elifilm

В Уфе пропал рыжий кот по кличке Рыжик, который на протяжении долгого времени считался негласным талисманом пожарно-спасательной части № 8. Об этом официально сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, передает портал UFA1.RU.