Пожарные ищут кота-талисмана из российского города
В Уфе пропал рыжий кот по кличке Рыжик, который на протяжении долгого времени считался негласным талисманом пожарно-спасательной части № 8. Об этом официально сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, передает портал UFA1.RU.
По информации ведомства, питомец не появляется дома уже семь дней. Ранее кот регулярно выходил на прогулки и возвращался в тот же день, однако столь длительное отсутствие для него нехарактерно. Приметы осложняют поиски: ошейник на животном отсутствует.
Спасатели обращаются к горожанам с просьбой: если вы обнаружили Рыжика, немедленно свяжитесь с частью, расположенной на улице Бабушкина, 1. Предположительно, пропавший кот может находиться в границах улиц Зорге, Бабушкина, Халтурина и Кировоградской.
Ранее кот в огуречной маске принес жительнице Мордовии 15 млн рублей. Подробности в нашем материале.
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