Котёнок проехал 161 километр в радиаторе автомобиля и выжил
В США спасли котенка, который незаметно проехал около 161 километра, спрятавшись в автомобиле. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент произошел в штате Пенсильвания. Предполагается, что животное забралось в решетку радиатора автомобиля в городе Бризвуд, когда водитель остановился там на короткий перерыв.
По словам владельца машины, перед продолжением поездки прохожие предупредили его, что под автомобилем может находиться котенок. Мужчина осмотрел транспортное средство, но никого не обнаружил и решил, что животное успело убежать.
Через два часа он добрался до дома, однако на следующий день начал слышать из машины мяуканье. После повторной проверки внутри автомобиля был найден котенок, который, несмотря на длительную поездку, не пострадал.
Животному уже дали кличку Бризи — в честь города Бризвуд, где оно предположительно забралось в автомобиль. Сейчас котенок находится под присмотром соседки владельца машины.
Специалисты отмечают, что подобные случаи, хотя и редки, периодически происходят, когда животные ищут укрытие в теплых и закрытых пространствах автомобилей.
