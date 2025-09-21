Жительница Москвы зарезала сожителя
На юго-востоке Москвы произошло страшное убийство. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.
Отмечается, что жительница района Капотня вонзила нож в ногу сожителю. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили в его квартире в воскресенье, 21 сентября.
В настоящее время неизвестно, что стало причиной убийства.
Правоохранительные органы начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
