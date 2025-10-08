Радикалы обстреляли кортеж президента Эквадора Нобоа
Вооруженные люди напали на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа в кантоне Каньяр. Об этом сообщили на радиостанции Radio Atalaya.
По данным источника, обстрелу подверглись автомобили с главой государства и правительственными чиновниками. Инцидент случился во время рабочей поездки Нобоа в Каньяр, где он должен был объявить о запуске проекта по строительству очистных сооружений стоимостью 4,5 миллиона долларов и ввести в эксплуатацию канализационные системы.
В пресс-службе президента уточнили, что нападение организовали радикальные группировки. В составе кортежа, помимо официальных лиц, находились также гражданские.
Власти Эквадора заявили о решительных мерах в отношении задержанных участников нападения. Все подозреваемые будут привлечены к ответственности по серьёзным статьям — терроризму и покушению на убийство.
Читайте также: