В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке, один человек погиб

Видео: Telegram-канал МЧС Карачаево-Черкесии
Один человек погиб при вспышке паров газовоздушной смеси в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карачаево-Черкесии в своем Telegram-канале.
Уточняется, что сотрудники экстренных служб эвакуировали из дома около 50 человек. Взрыв произошел на улице Лободина в многоквартирном жилом доме. Согласно предварительной информации, есть разрушения на четвертом и пятом этажах.
В ликвидации последствий взрыва участвуют 67 спасателей и 22 единицы техники. Согласно информации Telegram-канала SHOT, в результате происшествия погибли три человека. Под завалами здания могут оставаться люди.
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