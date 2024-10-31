В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке, один человек погиб

Ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей по делу против руководства АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), связанного с поставками некачественного питания для нужд Министерства обороны России, до сих пор не возмещен. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, сумма ущерба остается прежней и компенсация обвиняемыми не производится.