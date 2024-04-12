Жительница Оренбурга рассказала об обстановке в городе

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Жительница Оренбурга Татьяна заявила о том, что в город продолжает пребывать вода.
«Вода прибывает. Вчера мы присели отдохнуть на лавочки, сегодня они уже в воде. За сутки вода прибыла более чем на полметра, хотя по прогнозам сегодня должна была пойти на спад. Большинство людей эвакуировались, хотя кто-то и остался на вторых этажах домов. Обстановка в целом спокойная, паники нет», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Татьяна.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация с паводками в городе критическая, проводится массовая эвакуация. Глава региона подчеркнул, что уровень воды в реке Урал поднялся до опасной отметки в 1 143 см. Вместе с тем, до этого, 11 апреля, сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг исторической отметки в 1 092 см. Уже к двум часам ночи по московскому времени он поднялся до 1 115 см, о чём сообщала администрация Оренбургского района области.
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Мелисса Тимофеева