Жительница Орска получила ожоги 40% тела из-за прорыва крана
В Орске (Оренбургская область) женщина получила серьёзные ожоги после того, как во время приёма ванны прорвало кран и её обдало кипятком. Об этом сообщают местные СМИ.
Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимацию, врачи диагностировали ожоги примерно 40% поверхности тела. Состояние женщины оценивается как стабильное, ей продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.
Ранее стало известно, что в Дагестане ребенок скончался от отравления угарным газом. В момент трагедии он находился в ванной.
