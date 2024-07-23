Голые мусульманки: Женщина сломала позвонок в массажном салоне и выявила незаконную съемку

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Женщина сломала позвонок в Черкесском салоне красоты, упав на скользком полу. После оправданий владелицы выяснилось, что в массажных кабинетах установлены скрытые камеры. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Gor.
По данным издания, Лилиана поскользнулась на кафеле, задела рукой раковину и унитаз, в результате чего сантехника разбилась. Клиентку обязали оплатить сеанс, но извиняться и оплачивать компенсации никто не собирался, якобы против разбитое имущество.
Когда владелица салона опубликовала запись, чтобы доказать, что заведение невиновно, получила массу обвинений за то, что мусульманок снимали обнаженными. Лилиана обратилась в суд, начались проверки.
Оказалось, что хозяйка салона Маргарита уже сталкивалась с волной негатива за слив личных переписок с клиентами. Теперь многие переживают, что камера может быть и в кабинете эпиляции. Директриса пообещала написать заявление на Лилиану за клевету: якобы в салоне есть загадочные таблички, предупреждающие о видеосъемке, но их никто не видел.
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Когда владелица салона опубликовала запись, чтобы доказать, что заведение невиновно, получила массу обвинений за то, что мусульманок снимали обнаженными. Лилиана обратилась в суд, начались проверки.
Оказалось, что хозяйка салона Маргарита уже сталкивалась с волной негатива за слив личных переписок с клиентами. Теперь многие переживают, что камера может быть и в кабинете эпиляции. Директриса пообещала написать заявление на Лилиану за клевету: якобы в салоне есть загадочные таблички, предупреждающие о видеосъемке, но их никто не видел.
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Алина Юрчак