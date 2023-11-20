Жительница Подмосковья устроила в Сбербанке проукраинскую акцию - видео

Фото: istockphoto/Dzurag
Анна, жительница Егорьевска в Московской области, устроила в отделении Сбербанка проукраинскую акцию. С криками «Слава Украине!» и «За Азов*!» она обливала сотрудников зелёнкой, снимая происходящее на телефон.
Женщина по имени Анна плескала зеленкой вокруг себя, повторяя проукраинские лозунги, сообщает телеграм-канал Readovka. Казалось, что она находится в каком-то трансе, тем не менее продолжая фиксировать свои действия на камеру телефона. Она пыталась прорваться к уже «запятнанным» сотрудникам банка, которые уже нажали тревожную кнопку и укрывались за стойкой, пытаясь защититься от Анны с помощью баллончиков с освежителем воздуха. Но тот не действовал — видно оказался недостаточно ядовитым.
Противостояние продолжалось до приезда полиции, которая утихомирила бунтарку. Правоохранителям женщина рассказала, что утром ей позвонил неизвестный и предложил за деньги устроить проукраинскую акцию с зелёнкой, на что она согласилась.
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Противостояние продолжалось до приезда полиции, которая утихомирила бунтарку. Правоохранителям женщина рассказала, что утром ей позвонил неизвестный и предложил за деньги устроить проукраинскую акцию с зелёнкой, на что она согласилась.
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Александр Бойцов