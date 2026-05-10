Жительница России обратилась к врачам из-за хейта в соцсетях и узнала об опухоли
В сети раскритиковали внешность россиянки, и это спасло ей жизнь. Девушка обратилась к врачам, которые обнаружили у неё опухоль. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
26-летняя Ирина Самородова рассказала, что недавно начала вести блог о похудении. Сначала она пыталась сбросить вес с помощью препаратов под наблюдением эндокринолога, затем решилась на операцию по уменьшению желудка.
Из-за лишнего веса (111 кг) и гормональных проблем у Ирины всегда была толстая шея, но она не обращала на это внимания. Когда килограммы начали уходить, девушка заметила, что худеет всё, кроме шеи. Это заметили и люди в соцсетях — они оставляли колкие комментарии под фото и видео.
Хотя Самородова сдавала все анализы в начале похудения и перед операцией, под давлением хейта она решила провериться снова. УЗИ показало увеличение щитовидной железы и множественные новообразования. Теперь девушка сдала новые анализы, чтобы понять, нужна ли операция.
Читайте также: