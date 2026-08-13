Полиция задержала мужчину, который пытался поджечь военкомат во Владивостоке
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджога военкомата в центре Владивостока. Об этом утром 13 августа сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».
Инцидент произошёл в административном здании на улице Уборевича. По предварительной информации, 28-летний подозреваемый умышленно устроил возгорание. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. Огонь потушили на площади около двух квадратных метров – погибших и пострадавших нет.
Правоохранители уже доставили задержанного в отдел. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По завершении необходимых мероприятий будет принято законное и обоснованное решение относительно инцидента.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Сахалине обнаружили тело женщины — предварительно, она утонула в озере. Гражданского мужа погибшей до сих пор не нашли.
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