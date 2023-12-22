Жительница США подала в суд на клинику из-за беременности после стерилизации

Фото: istock / Siarhei Khaletski
В США женщина подала в суд на врача из-за беременности, которая произошла после операции по стерилизации. Об этой ситуации пишет Texas Tribune.
В 2014 году 31-летняя жительница Техаса Гриссель Веласко собиралась рожать с помощью кесарева сечения по медицинским показаниям. Это был третий ребенок американки, поэтому она решилась больше не рисковать и попросила медиков провести стерилизацию — перевязать ей маточные трубы.
Женщина заплатила за процедуру, которую должны были провести одновременно с предстоящим кесаревым сечением.
Главврач больницы заявил, что не сделал операцию, так как в карточке пациентки не было сведений о процедуре. Помимо этого, она не выждала положенные по закону Техаса 30 дней, которые должны пройти с момента решения о перевязке маточных труб до операции. Отмечается, что пострадавшая подписала все необходимые документы и подтвердила, что больше не хочет иметь детей.
Читайте также:
В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге
Бельгийка погибла от падения новогодней елки
В Белгородской области женщину со сломанной ногой тащили до скорой на ватрушке
Алина Юрчак