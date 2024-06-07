Жительница Ставрополья насмерть забила знакомого за отказ в сексе на кладбище

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky
Жительница Ставропольского края насмерть забила своего знакомого. Причиной стало то, что он отказался заниматься с ней сексом на кладбище.
Как установили следователи, ставропольчанка и её подруга в компании своего знакомого распивали спиртное. Место для пикника они выбрали довольно странное: кладбище города Михайловска. Мужчина отказал подозреваемой в интимной близости, на которой она настаивала, сочтя неподходящим для этого время и место.
Фигурантка пришла в ярость после отказа приятеля. Вместе с подругой они принялись избивать потерпевшего руками, ногами и всем, чем придётся. От тяжёлых травм и переломов мужчина скончался на месте. Тело погибшего женщины спрятали в лесополосе неподалёку от кладбища.
Подозреваемых задержали по горячим следам. Их обвиняют в совершении убийства, совершённого группой лиц по предварительному сговору. На время следствия суд заключил женщин под стражу на два месяца.
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Фигурантка пришла в ярость после отказа приятеля. Вместе с подругой они принялись избивать потерпевшего руками, ногами и всем, чем придётся. От тяжёлых травм и переломов мужчина скончался на месте. Тело погибшего женщины спрятали в лесополосе неподалёку от кладбища.
Подозреваемых задержали по горячим следам. Их обвиняют в совершении убийства, совершённого группой лиц по предварительному сговору. На время следствия суд заключил женщин под стражу на два месяца.
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Александр Бойцов