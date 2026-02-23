Студент российского колледжа загадочным образом погиб, пока принимал душ в общежитии

23 февраля 2026, 06:48

В Перми 17-летний студент второго курса загадочно погиб в душе своего общежития

Фото: iStock/DZMITRY PALUBIATKA

В Перми 17-летний студент второго курса местного техникума загадочным образом погиб, пока принимал душ в общежитии. Трагедия произошла 9 февраля, сообщает kp.ru.





Около пяти вечера молодой человек зашёл в душевую кабину и заперся изнутри. Вода лилась длительное время, это начало смущать и беспокоить других людей. Дежурная по этажу вскрыла дверь, и из-за скопившегося пара сработала пожарная сигнализация. Внутри обнаружили тело юноши.



