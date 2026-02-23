Студент российского колледжа загадочным образом погиб, пока принимал душ в общежитии
В Перми 17-летний студент второго курса загадочно погиб в душе своего общежития
В Перми 17-летний студент второго курса местного техникума загадочным образом погиб, пока принимал душ в общежитии. Трагедия произошла 9 февраля, сообщает kp.ru.
Около пяти вечера молодой человек зашёл в душевую кабину и заперся изнутри. Вода лилась длительное время, это начало смущать и беспокоить других людей. Дежурная по этажу вскрыла дверь, и из-за скопившегося пара сработала пожарная сигнализация. Внутри обнаружили тело юноши.
Прибывшие следователи и криминалисты осмотрели помещение, опечатали душевую и изъяли материалы, представляющие потенциальный интерес для расследования. Мать погибшего опознала сына.
Следствие почти сразу исключило криминальный характер смерти. Основная версия — несчастный случай из-за скользкого пола, падения с ударом головой или внезапной потери сознания. Рассматривают также резкий скачок давления. Примечательно, что в душ парень зашел после возвращения с мороза.
Знакомые пошибшего объяснили, что в последние месяцы студент похудел и скудно питался, но серьёзных заболеваний у него никто не замечал. Молодого человека похоронили 12 февраля.
