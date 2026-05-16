Жительница Уфы получила 250 рублей за шрам на пол-лица после аварии на скорой
Жительница Уфы получила от страховой компании 250 рублей компенсации за шрам на пол-лица, появившийся после ДТП с машиной скорой помощи. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Авария произошла в октябре 2025 года на улице Бакалинской. Реанимобиль Ford вез пациентку Кристину с нестабильной стенокардией, когда столкнулся с пикапом Dodge RAM. От удара скорая перевернулась, на лицо женщины упало реанимационное оборудование, а ноги придавило кушеткой.
Пострадавших через выбитое окно вытащили прохожие. У Кристины диагностировали множественные ушибы головы и ног, а лицо пришлось зашивать. После произошедшего дети женщины с аутизмом боялись подходить к ней из-за шрамов.
Виновником аварии признали 19-летнего водителя пикапа, его оштрафовали на 500 рублей. Кристина обратилась в страховую компанию ВСК за компенсацией физического и морального вреда. Однако экспертизу проводили долго и в итоге определили травмы как «легкий вред здоровью», выплатив всего 250 рублей.
Попытки повторно связаться со страховой были тщетны — на звонки женщины там не отвечают. Пострадавшая также пожаловалась, что дело не продвигается из-за связей отчима юноши, который, по данным источника, является учредителем крупных строительных компаний.
