Стало известно о двух ДТП на МКАД с участием пяти автомобилей

Фото: iStock/Anton Novikov
На 36 км внутренней стороны МКАД 2 декабря произошло сразу два ДТП с участием пяти автомобилей, что привело к серьезным затруднениям движения на участке протяженностью 3 километра.
Пресс-служба Дептранса в своем Telegram-канале порекомендовала водителям выбирать пути объезда, пока оперативные службы работают на месте, выясняя причины аварий. На момент происшествия информация о пострадавших уточнялась.
Позже, около 12 часов ночи по московскому времени, представители Дептранса сообщили, что движение на проблемном участке было полностью восстановлено.
Также известно, что смертельное ДТП в Новой Москве унесло жизнь одного человека.
Ранее «Радио 1» передавало, что столетний многоквартирный залитый нечистотами дом проверят в нижегородской Балахне по распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
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Позже, около 12 часов ночи по московскому времени, представители Дептранса сообщили, что движение на проблемном участке было полностью восстановлено.
Также известно, что смертельное ДТП в Новой Москве унесло жизнь одного человека.
Ранее «Радио 1» передавало, что столетний многоквартирный залитый нечистотами дом проверят в нижегородской Балахне по распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
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Мария Моисеева