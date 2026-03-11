Жительница Владивостока натравила собаку крупной породы на прохожую
Во Владивостоке возбудили уголовное дело о хулиганстве после инцидента с собакой и перцовым баллончиком. Подробности сообщает информационный центр Следственного комитета России.
По версии следствия, 8 марта подозреваемая у дома на улице Борисенко натравила свою собаку крупной породы на местную жительницу, а затем распылила ей в лицо перцовый баллончик. В результате пострадавшая получила телесные повреждения.
Следователи изъяли пса и передали на временное содержание в специализированную организацию. Кроме того, правоохранители намерены дать правовую оценку другим фактам противоправного поведения фигурантки.
Дело расследуется по статье 213 УК РФ «Хулиганство». После произошедшего в сети появилось обращение пострадавшей женщины к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Глава ведомства затребовал доклад о ходе и предварительных результатах расследования.
Читайте также: