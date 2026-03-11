«Мой хозяин»: Школьники из ХМАО обвинили педагога в домогательствах

11 марта 2026, 20:14

Школьники Нижневартовска сообщили о домогательствах со стороны учителя

Фото: Istock/Yta23

Ученики 11-го класса одной из школ Нижневартовска обвинили педагога в приставаниях к мальчикам и девочкам. Подростки написали заявление на имя директора с просьбой принять меры в отношении заместителя по безопасности.





Как сообщает издание URA.RU,в тексте обращения школьники изложили детали произошедшего.

«По отношению к молодым людям он нарушает личное пространство, заглядывая в туалетные кабинки, трогая половой орган, а также просит называть себя «Мой хозяин». <...> Он заходит в женские туалеты, во время досмотра лезет в нижнее бельё и в целом проявляет нездоровый интерес», — сказано в обращении.