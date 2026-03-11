В Москве на станции Маленковская четыре человека погибли под колёсами электрички
В Москве на станции Маленковская Ярославского направления поезд сбил четырёх человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Трагедия произошла около восьми часов вечера по местному времени. Электропоезд следовал из Москвы в сторону области.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние не позволило предотвратить наезд. От полученных травм все четверо скончались на месте. Погибшие — мужчины, на вид им около 40 лет. При себе они не имели документов, личности устанавливают сотрудники полиции.
На месте работают экстренные службы. Спасатели пытаются извлечь тела погибших из-под состава. Движение поездов на Ярославском направлении осуществляется с задержками. Пригородные поезда следуют с увеличенными интервалами.
Ранее житель Москвы избил женщину до переломов и обвинил во всем её саму.
Читайте также: