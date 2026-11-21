Жительница Владивостока прожила с иглой в зубе около семи лет
Жительница Владивостока прожила с иглой в зубе около семи лет. Об этом пишет Baza.
Россиянка обратилась к врачам из-за затянувшейся простуды. Они провели компьютерную томографию, которая выявила две проблемы. В зубном канале была обнаружена игла, оставленная стоматологом, а в гайморовой пазухе застрял осколок пломбы.
Пациентка считает, что эти посторонние предметы могли остаться после визита к стоматологу около семи лет назад. С тех пор она не посещала врача и не знала о наличии этих предметов. Теперь ей рекомендовано хирургическое вмешательство под общим наркозом, которое планируется провести в январе.
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