Жительница Вологды ударила ножом сожителя, а потом согласилась стать его женой
Жительница Вологды в ходе ссоры ударила своего сожителя ножом в грудь. Молодому человеку удалось выжить, после чего влюбленные решили пожениться.
По данным RuNews24.ru, все случилось в октябре 2025 года в одном из общежитий города. Пара находилась в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между ними разгорелся скандал на почве ревности, и мужчина несколько раз ударил женщину. Та в свою очередь схватила нож и ударила им сожителя в грудь. Она сразу же вызвала скорую помощь.
Мужчину госпитализировали с тяжелым ранением, но его спасли. По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. На протяжении следствия обвиняемая не отрицала вину и раскаялась в содеянном. Сам потерпевший признал, что его поведение было аморальным, что и спровоцировало конфликт.
Суд учел все смягчающие обстоятельства и назначил женщине условное лишение свободы с испытательным сроком. Однако после этого пара подала заявление на заключение брака. Тогда осужденную полностью освободили от отбывания наказания.
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