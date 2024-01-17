В Крыму пятиклассника увезли в больницу с сотрясением мозга после удара учителя

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Согласно сиденьям канала, инцидент произошел в местной школе. Родители школьника сообщили, что на уроке математики классный руководитель ударила ученика. Отмечается, что в момент произошедшего в классе находился завуч.
Родители обратились к сотрудникам правоохранительных органов с заявлением. Известно, что это не первый случай такого отношения к ученикам со стороны преподавателя.
«По состоянию на сегодняшний день должностные лица, имеющие отношение к данной ситуации, отстранены на время проведения служебного расследования», – сказано в публикации.До этого стало известно, что в Белгороде задержаны 5 человек, которые избивали прохожих и снимали все на камеру. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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