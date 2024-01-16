В Ижевске вынесли приговор мужчине, подстрекавшему сына ранить ножом врача

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Ленинский районный суд Ижевска приговорил к тюремному заключению мужчину, который подстрекал несовершеннолетнего сына ранить ножом врача в больнице. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на объединённою пресс-службу судов Удмуртии.
В декабре 2021 года мужчина привез 12-летнего сына в больницу для оказания помощи. Отец оказался недоволен врачом и ударил его. Он также приказал ребенку нанести медику ножевые удары.
Школьник послушал отца и ранил врача. Другой работник медицинского учреждения смог пресечь нападение. Раненый врач смог выжить благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.
В отношении задержанного возбудили 3 уголовных дела – «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», «покушение на убийство» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, совершенное родителем».
Мужчине назначили 13 лет колонии общего режима. С него также взыскали штраф в размере 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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Школьник послушал отца и ранил врача. Другой работник медицинского учреждения смог пресечь нападение. Раненый врач смог выжить благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.
Мужчине назначили 13 лет колонии общего режима. С него также взыскали штраф в размере 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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Алина Юрчак