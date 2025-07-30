«Фейк и провокация!»: Shaman рассказал о мошенниках, собирающих деньги на съемки клипа от его имени
Shaman рассказал о мошенниках, собирающих деньги на съемки клипа от его имени
Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) рассказал о мошенниках, которые от его имени собирают деньги на съемки клипа об участниках спецоперации. Этим певец поделился в своем telegram-канале.
В своей публикации Егор прикрепил скриншоты сайта, на который мошенники поместили его фото и предлагают пожертвовать деньги на съемки клипа. Все это Shaman назвал «Фейком и провокацией». Согласно публикации, преступники пытаются собрать деньги с граждан через Bitcoin.
«Кто-то создал сайт, собирает видео и деньги на помощь военным, при этом использует моё имя и имена моей команды, чтобы вызвать доверие у граждан нашей страны. Но объявление построено так, как будто кто-то собирает “фото и видео с участием военных и техники с достоверными деталями” для сопоставления этих данных с реальными расположениями наших бойцов. Ничего не присылайте на этот адрес! Обращайтесь всегда только к официальным источникам», — пишет Егор.
Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали Дронова не грешить и обвенчаться с Екатериной Мизулиной. Отец Макарий назвал внебрачное сожительство смертным грехом.