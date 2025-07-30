«Фейк и провокация!»: Shaman рассказал о мошенниках, собирающих деньги на съемки клипа от его имени

30 июля 2025, 17:29

Shaman рассказал о мошенниках, собирающих деньги на съемки клипа от его имени

Shaman (Ярослав Дронов) (Фото: Telegram/shaman_channel)

Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) рассказал о мошенниках, которые от его имени собирают деньги на съемки клипа об участниках спецоперации. Этим певец поделился в своем telegram-канале.





В своей публикации Егор прикрепил скриншоты сайта, на который мошенники поместили его фото и предлагают пожертвовать деньги на съемки клипа. Все это Shaman назвал «Фейком и провокацией». Согласно публикации, преступники пытаются собрать деньги с граждан через Bitcoin.





«Кто-то создал сайт, собирает видео и деньги на помощь военным, при этом использует моё имя и имена моей команды, чтобы вызвать доверие у граждан нашей страны. Но объявление построено так, как будто кто-то собирает “фото и видео с участием военных и техники с достоверными деталями” для сопоставления этих данных с реальными расположениями наших бойцов. Ничего не присылайте на этот адрес! Обращайтесь всегда только к официальным источникам», — пишет Егор.