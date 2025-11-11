«Очень старается, исправляется»: Оксана Самойлова оценила поведение Джигана

11 ноября 2025, 03:39

Оксана Самойлова положительно оценила поведение Джигана и его стремление исправиться

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Модель Оксана Самойлова призналась, что наслаждается одиночеством. При этом звезда обратила внимание на положительные изменения в поведении рэпера Джигана, с которым она расторгает брак. Слова Оксаны передает издание «Super.ru».





Самойлова появилась на премии Topical Style Awards 2025 и поделилась с журналистами новыми подробностями своей личной жизни. Первым делом она отметила, что очень ценит новую свободу и возможность жить в свое удовольствие. Теперь модель может «просто кайфовать».



При этом Самойлова добавила, что сейчас Джиган демонстрирует себя с лучшей стороны и очень старается, стремясь исправиться. Ей это нравится.



Что касается семейных планов на Новый год, то знаменитость еще не определилась с форматом празднования.





«Это самая сложная тема сейчас на повестке, учитывая, что мы в новом составе семьи, в новом статусе семьи. Дома я не могу справлять, в квартире тоже неудобно — мало места. Единственный вариант, который мы пока что рассматриваем — на ферме. Почему нет?», — рассуждала Оксана.