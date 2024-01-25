В Москве пьяный мужчина ударил ножом случайную прохожую

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В центре Москвы пьяный мужчина напал с ножом на случайную прохожую, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, происшествие случилось на 2-й Тверской-Ямской улице Москвы.
Жительница столицы шла по улице, когда, внезапно, к ней подбежал 39-летний мужчина, ударил её ножом и скрылся. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Степень тяжести её травмы и нынешнее состояние не сообщается.
По информации столичной прокуратуры, нападавшего задержали. В настоящий момент он находится под стражей.
Напомним, ранее стало известно, что в Забайкальском крае окровавленный мужчина с ножом в руках совершил нападение на школу.
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Жительница столицы шла по улице, когда, внезапно, к ней подбежал 39-летний мужчина, ударил её ножом и скрылся. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Степень тяжести её травмы и нынешнее состояние не сообщается.
Напомним, ранее стало известно, что в Забайкальском крае окровавленный мужчина с ножом в руках совершил нападение на школу.
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Евгения Парфентьева