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Росгвардейцы пресекли дебош в магазине на востоке Москвы

Росгвардейцы задержали парня, который пытался украсть товар в магазине в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве пресекли противоправные действия и задержали нарушителя общественного порядка в алкомаркете на улице Татьяны Макаровой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



В ходе патрулирования территории сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о происшествии на охраняемом объекте. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии установили, что 22-летний молодой человек, которому отказали в продаже алкоголя, попытался украсть товар.

Покидая торговый зал, он спровоцировал конфликт с сотрудниками магазина и другими посетителями, нанеся телесные повреждения одному из продавцов. Злоумышленник был задержан сотрудниками службы охраны и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Екатерина Коршунова

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