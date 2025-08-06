Росгвардейцы пресекли дебош в магазине на востоке Москвы

06 августа 2025, 11:34

Росгвардейцы задержали парня, который пытался украсть товар в магазине в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве пресекли противоправные действия и задержали нарушителя общественного порядка в алкомаркете на улице Татьяны Макаровой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.