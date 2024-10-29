Врачи из Раменского помогли родить женщине с крупной миомой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Раменской больницы помогли стать мамой женщине с крупной миомой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 35-летняя женщина с беременностью, осложнённой миомой матки. Новообразование было выявлено у неё ранее и не требовало хирургического вмешательства. Однако с наступлением беременности миома начала расти. Между тем миома матки может вызвать прерывание беременности, преждевременные роды или нарушение внутриутробного развития ребёнка.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Он добавил, что обычно во время родов миому не удаляют, но в данном случае из-за рисков осложнений это нужно было сделать. При этом стояла задача сохранить матку. Операция прошла успешно, и женщина ещё сможет иметь детей
Мать с дочкой уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.
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«Новообразование выросло до 15 см в диаметре, перекрывало родовые пути и препятствовало естественным родам. Поэтому на сроке в 39 недель мы выполнили кесарево сечение. На свет появилась здоровая малышка весом 3360 г и ростом 51 см.», – рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременных Александр Ефанов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Он добавил, что обычно во время родов миому не удаляют, но в данном случае из-за рисков осложнений это нужно было сделать. При этом стояла задача сохранить матку. Операция прошла успешно, и женщина ещё сможет иметь детей
Мать с дочкой уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.
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Лора Луганская