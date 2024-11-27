Врач из Видного спасла пациентку в ходе телемедицинской консультации

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.
Врач из Ленинского городского округа Зарема Тен спасла жизнь пациентки во время телемедицинской консультации. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.
Местная жительница, переболевшая ОРВИ, обратилась в Видновскую больницу, чтобы дистанционно закрыть больничный лист. В ходе телемедицинской консультации терапевт Южной поликлиники диагностировала у пациентки угрожающую жизни патологию и приняла экстренные меры для ее спасения.
Налицо были явные признаки острого нарушения мозгового кровообращения. Врач экстренно вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила жительницу в больницу. В ходе обследования подозрения терапевта подтвердились. Благодаря своевременному лечению и реабилитации удалось избежать страшных последствий инсульта. Сейчас пациентка выписана и продолжает наблюдаться у невролога.
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«На дистанционную медицинскую консультацию обратилась 41-летняя жительница посёлка Дрожжино, которая завершила лечение вирусной инфекции. При общении с женщиной врач заподозрила признаки инсульта. Обратив внимание на нарушение речи, она в режиме онлайн применила типовой тест «лицо, рука, речь». У пациентки получилось поднять лишь одну руку. А на просьбу улыбнуться она приподнялся только один уголок рта. Также девушка не смогла ответить на ряд простых вопросов», – рассказала заведующая поликлиникой Елена Маслова.
Налицо были явные признаки острого нарушения мозгового кровообращения. Врач экстренно вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила жительницу в больницу. В ходе обследования подозрения терапевта подтвердились. Благодаря своевременному лечению и реабилитации удалось избежать страшных последствий инсульта. Сейчас пациентка выписана и продолжает наблюдаться у невролога.
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Лора Луганская