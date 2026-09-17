При ДТП в центре Москвы пострадала семья иностранца
На Пушкинской площади в центре Москвы сегодня утром произошло серьезное ДТП, в котором пострадала семья гражданина Дании. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
По информации источника, 45-летний иностранец, управляя внедорожником, следовал со стороны Тверского бульвара. При пересечении площади автомобиль наехал на бордюрный камень, после чего потерял управление и столкнулся со стоявшими на светофоре «Хендай Солярис» и грузовиком коммунальных служб.
В момент аварии в черной иномарке находились супруга водителя (46 лет) и его малолетняя дочь. Также травмы получил 46-летний сотрудник строительной компании, находившийся за рулем Hyundai и ехавший на работу.
В результате происшествия пострадавшие получили переломы ребер, глазницы и переносицы, а также ушибы мягких тканей. Иностранка с переломом костей лица находится в тяжелом состоянии — прибывшие медики госпитализировали ее в реанимацию. Остальные участники ДТП находятся в сознании, их тоже доставили в больницы.
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