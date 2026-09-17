При ДТП в центре Москвы пострадала семья иностранца

17 сентября 2026, 13:04

При ДТП в центре Москвы пострадала семья датского гражданина

Фото: istockphoto/Anton Novikov

На Пушкинской площади в центре Москвы сегодня утром произошло серьезное ДТП, в котором пострадала семья гражданина Дании. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».