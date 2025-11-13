Королева красоты скончалась через неделю после получения короны

13 ноября 2025, 09:40

Parriva: в Мексике 21-летняя королева красоты и ее парень погибли в ДТП

Фото: iStock/Ben185

В Мексике обладательница титула «Мисс Теокальтиче — 2025» и ее бойфренд погибли в автомобильной аварии. Об этом сообщает Parriva.