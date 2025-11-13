Королева красоты скончалась через неделю после получения короны
В Мексике обладательница титула «Мисс Теокальтиче — 2025» и ее бойфренд погибли в автомобильной аварии. Об этом сообщает Parriva.
По данным издания, 21-летняя Элисон Монтаньо Герреро и ее возлюбленный Хесус Эдуардо Севериано Гарсия врезались на машине в грузовик с полуприцепом. Молодая пара скончалась на месте. Состояние водителя грузовика не уточняется. Сейчас прокуратура штата проводит расследование, чтобы выяснить все причины и обстоятельства ДТП.
Трагедия произошла через неделю после того, как девушка стала королевой красоты своего родного города. Ей вручили корону в конце октября. Власти Теокальтиче отозвались о погибшей как о человеке, очаровывавшем людей не только своей красотой, но и приверженностью принципам.
