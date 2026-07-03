Жительницу Индии изнасиловали трое мужчин и бросили голой на улице
В индийском штате Бихар трое мужчин совершили преступление сексуального характера против 35‑летней женщины. Об этом сообщает ETV Bharat.
Всё произошло вечером 30 июля в районе Лакшмибигха Кханда. Как утверждает источник издания, злоумышленники подвергли женщину групповому изнасилованию, а затем оставили её голую посреди улицы.
Правоохранительные органы быстро задержали троих подозреваемых в совершении преступления. В полиции уточнили, что двое фигурантов уже имели проблемы с законом: их привлекали к уголовной ответственности, в том числе по делам об убийстве и незаконном хранении оружия.
Против мужчин завели уголовные дела сразу по нескольким статьям. Подозреваемых обвиняют в групповом изнасиловании, умышленном оскорблении, нарушающем общественный порядок, и краже.
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