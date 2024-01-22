За угрозы ножом шестилетней падчерице-инвалиду волгоградке предъявлены обвинения

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В Котовском районе Волгоградской области женщину заподозрили в регулярных избиениях шестилетней падчерицы-инвалида на протяжении года. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по российскому региону на сайте.
По версии следствия, 29-летняя мачеха систематично издевалась над маленькой падчерицей из-за недовольства ее поведением. Однажды она даже подошла к девочке с ножом и начала угрожать ей.
Об избиениях узнали соседи и сообщили и об этом праовхраниетным органам.
«На данный момент девочка проживает с бабушкой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в Следственном комитете.Возбуждено уголовное дело по статье статьям «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного» и «Угроза причинением тяжкого вреда здоровью».
Ранее сообщалось, что в Братске учитель угрожала восьмикласснику расправой за срыв урока. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак