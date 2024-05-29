Жительницу Подмосковья избили и изнасиловали в лесу

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Жительницу подмосковного Клина изнасиловали в лесу недалеко от деревни Акатово, сообщает Regions.
По информации портала, на женщину напал ее бывший молодой человек. Он не смог смириться с разрывом отношений и предложил вновь увидеться. Когда женщина пришла в назначенное место, бывший возлюбленный схватил ее, избил и изнасиловал.
После инцидента пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника.
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Анастасия Хохлова