Достижения.рф

В Подмосковье собака вырвалась из вольера и искалечила двух женщин

Фото: Istock/YuriyGreen

В Подмосковье из вольера вырвался пёс и напал на двух женщин. Подробности сообщает РЕН ТВ.



Животное атаковало прохожих под Истрой. Обе пострадавшие получили крайне серьёзные травмы, и врачи доставили их в больницу.

Медики оценивают состояние обеих как тяжёлое. Выяснилось, что пёс вырвался из вольера и целенаправленно атаковал женщин. Одной из пострадавших 69 лет.

Специалисты обнаружили у неё множественные рвано-укушенные раны рук и травматический шок. Второй женщине 54 года. Она получила серьёзную травму предплечья, при этом повредила сухожилия и мышцы. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось о подобном инциденте в Магнитогорске. Там бродячая собака покалечила ребёнка.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0