В Подмосковье собака вырвалась из вольера и искалечила двух женщин
В Подмосковье из вольера вырвался пёс и напал на двух женщин. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Животное атаковало прохожих под Истрой. Обе пострадавшие получили крайне серьёзные травмы, и врачи доставили их в больницу.
Медики оценивают состояние обеих как тяжёлое. Выяснилось, что пёс вырвался из вольера и целенаправленно атаковал женщин. Одной из пострадавших 69 лет.
Специалисты обнаружили у неё множественные рвано-укушенные раны рук и травматический шок. Второй женщине 54 года. Она получила серьёзную травму предплечья, при этом повредила сухожилия и мышцы. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
До этого сообщалось о подобном инциденте в Магнитогорске. Там бродячая собака покалечила ребёнка.
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