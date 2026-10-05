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Жительницу Великобритании судят за совращение мальчика младше 16 лет

Фото: iStock/Zolnierek

В Великобритании суд рассматривает дело 38-летней Кирсти Слейтер, которую обвиняют в совращении подростка младше 16 лет. Об этом сообщает Lancs Live.



Согласно показаниям юноши, однажды ночью он остался с женщиной наедине. Подросток выпил алкогольный напиток — ситуация была для него непривычной, и он ощутил затуманенность сознания. Когда парень попросил Слейтер научить его целоваться, та согласилась. Несовершеннолетний был слегка шокирован таким развитием событий, но остался в компании женщины, которая вела себя спокойно.

Обвиняемая дала подростку второй напиток, вновь поцеловала его, а затем предложила прикоснуться к её груди. Всё закончилось интимной связью. По словам юноши, происходящее казалось ему нереальным, и он не мог избавиться от чувства растерянности. Слейтер попросила никому не рассказывать об их близком контакте, однако пострадавший ощущал ужасное отвращение и вину после случившегося — в результате он обратился к психологу.

Женщина отрицает обвинения. В настоящий момент расследование продолжается.

Мария Моисеева

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