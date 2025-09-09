Достижения.рф

Жительницу Зеленограда оштрафовали за символику тяжёлого рока на куртке

Фото: iStock/Alexander Semenov

Жительницу Зеленограда оштрафовали на две тысячи рублей за демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Об этом пресс-служба Зеленоградского районного суда сообщила в беседе с РБК.



Поводом для административного разбирательства стал рисунок пентаграммы* на джинсовой куртке девушки. Согласно материалам суда, во время задержания женщина продемонстрировала одежду, на которую была нанесена чёрной краской «Звезды Бафомета»*. Также куртка была обрамлена колючими шипами и украшена крестом Левиафана* – символом, широко используемым в оккультизме.

В России «Международное движение сатанизма»*, с символикой которого связывают эти знаки, признано экстремистской организацией и запрещено законом.

*запрещённая в России экстремистская организация
Анастасия Чинкова

