Жительницу Зеленограда оштрафовали за символику тяжёлого рока на куртке
Жительницу Зеленограда оштрафовали на две тысячи рублей за демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Об этом пресс-служба Зеленоградского районного суда сообщила в беседе с РБК.
Поводом для административного разбирательства стал рисунок пентаграммы* на джинсовой куртке девушки. Согласно материалам суда, во время задержания женщина продемонстрировала одежду, на которую была нанесена чёрной краской «Звезды Бафомета»*. Также куртка была обрамлена колючими шипами и украшена крестом Левиафана* – символом, широко используемым в оккультизме.
В России «Международное движение сатанизма»*, с символикой которого связывают эти знаки, признано экстремистской организацией и запрещено законом.
*запрещённая в России экстремистская организация